Meteo Prato, previsioni da Martedì 27 a Giovedì 29 Agosto

Previsioni Meteo Prato prossimi giorni 27 Agosto, 28 Agosto, 29 Agosto:

Nel corso dei prossimi giorni, il clima a Prato sarà caratterizzato da variazioni significative. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni singolo giorno.

Martedì, 27 Agosto 2024

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con temperature in costante aumento. Nel pomeriggio, si prevede un rapido cambiamento con l’arrivo di nuvole e precipitazioni, con valori massimi di pioggia intorno alle ore 14:00 e 15:00. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà coperto con un graduale aumento dell’umidità. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 33°C, mentre l’umidità oscillerà intorno al 50%. Il vento soffierà da direzione est-nordest con una velocità media di 13-17 km/h.

Mercoledì, 28 Agosto 2024

La giornata inizierà con condizioni di sereno e temperature gradevoli. Durante la mattinata, il cielo si manterrà sereno con una lieve presenza di nuvole sparse. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà, portando ad un calo delle temperature e a un aumento dell’umidità. Verso sera, si prevedono precipitazioni, soprattutto intorno alle ore 14:00 e 15:00. Le temperature massime raggiungeranno i 34°C con un’umidità del 39%. Il vento sarà prevalentemente orientato da sud-est durante la mattina e da nord-est nel pomeriggio, con una velocità compresa tra 3 e 18 km/h.

Giovedì, 29 Agosto 2024

La giornata inizierà con condizioni di sereno, con temperature intorno ai 22-23°C e umidità al 80%. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno, con un graduale calo dell’umidità e un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse. Verso sera, la nuvolosità diminuirà, lasciando spazio ad un cielo poco nuvoloso. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34-35°C con un’umidità del 30-35%. Il vento soffierà predominantemente da nord-ovest con una velocità di 1-6 km/h.

In conclusione, nei prossimi giorni a Prato si assisterà a un mix di condizioni meteorologiche, con variazioni significative delle temperature e della copertura nuvolosa. È consigliabile restare aggiornati sulle previsioni meteo per adattare al meglio le proprie attività in base alle condizioni atmosferiche.