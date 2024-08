Meteo Reggio Calabria, previsioni da Martedì 27 a Giovedì 29 Agosto

Martedì, 27 Agosto 2024

Per Martedì, 27 Agosto a Reggio Calabria, si prevede un inizio di giornata con cielo poco nuvoloso con temperatura intorno ai 26°C e umidità al 64%. Nel corso della mattinata il cielo si coprirà con nubi sparse e cielo coperto, mantenendo una temperatura in aumento fino a toccare i 32°C. Nel primo pomeriggio si manterrà il cielo coperto con temperatura che si attesterà attorno ai 31-30°C e umidità al 50%. Nel tardo pomeriggio e in serata si avrà un cielo coperto con temperature che scenderanno gradualmente fino a 24°C e umidità al 86%.

Il vento soffierà con una media tra i 2 e i 12 km/h proveniente prevalentemente da nord-ovest e ovest, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata durante la giornata.

Mercoledì, 28 Agosto 2024

Per Mercoledì, 28 Agosto a Reggio Calabria, ci si aspetta una giornata con cielo coperto iniziale che nel corso della mattinata si manterrà. Le temperature si manterranno intorno ai 24-28°C con umidità tra il 68% e il 78%. Nel primo pomeriggio avremo ancora il cielo coperto con temperature che si manterranno stabili, mentre nel tardo pomeriggio e in serata si avrà un cielo poco nuvoloso con temperature in diminuzione e umidità intorno al 76%.

Il vento soffierà con una media di 2-8 km/h proveniente da est e sud-ovest, mantenendo l’umidità costante durante la giornata.

Giovedì, 29 Agosto 2024

Giovedì, 29 Agosto a Reggio Calabria, si prevede una giornata con cielo coperto iniziale con temperatura intorno ai 23-28°C e umidità tra il 66% e il 78%. Nel corso della mattinata e del pomeriggio il cielo si manterrà coperto mantenendo una temperatura costante. Nel tardo pomeriggio e in serata si avrà un cielo poco nuvoloso con temperature in leggero calo e umidità intorno al 76%.

Il vento soffierà con una media di 5-11 km/h proveniente da nord e nord-ovest, mantenendo una moderata umidità durante la giornata.