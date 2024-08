Meteo Reggio Emilia, previsioni da Martedì 27 a Giovedì 29 Agosto

Martedì, 27 Agosto 2024

Il tempo a Reggio Emilia martedì sarà caratterizzato da una copertura nuvolosa sin dalle prime ore del mattino, con un’umidità che si manterrà intorno al 75-80%. Nel corso della mattinata, le nuvole si diraderanno gradualmente, lasciando spazio a schiarite e temperature in aumento, con punte massime attese intorno ai 31 gradi. Tuttavia, nel pomeriggio è prevista la comparsa di piogge intermittenti, accompagnate da un aumento della velocità del vento, che soffierà da est-sudest a una media di 8 km/h. Nella serata, il cielo si manterrà nuvoloso, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 24 gradi.

Mercoledì, 28 Agosto 2024

Mercoledì, il cielo sopra Reggio Emilia sarà prevalentemente sereno, con un’umidità che si manterrà intorno al 70%. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da una leggera copertura nuvolosa, ma già dalle prime ore del mattino ci si aspetta un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature in rapido aumento. Durante il giorno, il sole farà capolino tra poche nuvole, garantendo una giornata piacevole con massime attese intorno ai 33 gradi. Il vento soffierà da ovest-nordovest a una velocità di 6-8 km/h, garantendo un clima piacevole e asciutto per la maggior parte della giornata. In serata, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si manterranno intorno ai 24 gradi e un cielo sereno.

Giovedì, 29 Agosto 2024

Giovedì sarà una giornata all’insegna del sereno per Reggio Emilia, con un’umidità che si attesterà intorno al 60%. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo limpido e temperature gradevoli, che raggiungeranno i 33 gradi nelle ore centrali della giornata. Il vento soffierà da nord-nordovest a una velocità di 6-8 km/h, garantendo condizioni di vento leggero e stabilità atmosferica. Nel corso della giornata, il clima rimarrà asciutto e caldo, con poche nuvole sparse nel cielo. In serata, le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 22 gradi, mantenendo comunque un clima piacevole e una situazione meteorologica stabile.