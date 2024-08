Meteo Roma, previsioni da Martedì 27 a Giovedì 29 Agosto

Martedì, 27 Agosto 2024

Il martedì a Roma sarà caratterizzato da una variazione del tempo durante la giornata. Al mattino avremo nubi sparse con una temperatura di 25.8°C e umidità al 61%. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà e si prevede pioggia con una temperatura di 32.6°C e umidità del 45%. Durante la sera e la notte il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno fino a 24.6°C e umidità al 74%. Il vento soffierà principalmente da direzione ovest con una velocità massima di 7 km/h.

Mercoledì, 28 Agosto 2024

Mercoledì sarà caratterizzato da sereno per gran parte della giornata. Al mattino avremo temperature intorno ai 25.6°C con un’umidità del 61%. Nel pomeriggio il cielo si coprirà con nuvole sparse e temperature fino a 34.7°C con umidità al 31%. Durante la sera e la notte il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno fino a 25.2°C e umidità al 75%. Il vento sarà prevalentemente da direzione nord-ovest con una velocità massima di 11 km/h.

Giovedì, 29 Agosto 2024

Giovedì sarà caratterizzato da un cielo sereno per l’intera giornata. Al mattino avremo temperature intorno ai 25.1°C con un’umidità del 64%. Durante il pomeriggio le temperature saliranno fino a 34.4°C con un’umidità del 35%. Durante la sera e la notte il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno fino a 25.1°C e umidità all’82%. Il vento soffierà prevalentemente da direzione ovest con una velocità massima di 15 km/h.

In conclusione, questa settimana a Roma vedremo un mix di condizioni meteorologiche. Dopo la pioggia di martedì, mercoledì e giovedì si presenteranno con un cielo prevalentemente sereno, temperature in aumento e una diminuzione dell’umidità. È consigliabile tenere sempre a portata di mano un ombrello nei prossimi giorni, ma giovedì sarà l’occasione perfetta per godersi il bel tempo all’aperto.