Meteo Taranto, previsioni da Martedì 27 a Giovedì 29 Agosto

Previsioni meteo per Taranto:

Nei prossimi giorni, a Taranto, sono previste condizioni meteorologiche mutevoli con variazioni nelle temperature, nell’umidità e nei venti. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 27 Agosto 2024:

Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cielo poco nuvoloso con umidità intorno al 66%. Nel corso della mattinata, il tempo rimarrà variabile con un aumento della nuvolosità e la comparsa di piogge previste intorno alle ore 12:00. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 32.8°C. Il vento soffierà da ovest-sudovest con una velocità media di 11 km/h. Nel pomeriggio, nonostante le precipitazioni, le condizioni rimarranno umide e calde con un cielo coperto e temperature attorno ai 31.5°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà nuvoloso con un graduale calo delle temperature e una diminuzione della velocità del vento.

Mercoledì, 28 Agosto 2024:

La giornata inizierà con cielo coperto e umidità elevata, con valori intorno all’80%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 24-25°C, con un aumento della nuvolosità durante le prime ore del mattino. Nel corso della mattinata, è prevista la comparsa di precipitazioni intorno alle 12:00, seguite da un rapido calo delle temperature. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con possibilità di piogge sparse e temperature massime intorno ai 31.9°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il tempo continuerà ad essere instabile con possibili piogge e un calo delle temperature.

Giovedì, 29 Agosto 2024:

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e un’umidità del 81%. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C con un aumento della nuvolosità durante la mattinata. Nel corso della mattinata, è previsto l’arrivo di piogge intorno alle 11:00, seguite da un rapido aumento dell’umidità e una diminuzione delle temperature. Nel pomeriggio, il tempo rimarrà coperto con temperature massime intorno ai 30.9°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni meteorologiche miglioreranno con un cielo parzialmente nuvoloso e un graduale calo delle temperature.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Taranto indicano un’alternanza di condizioni atmosferiche, con il rischio di precipitazioni e un’umidità variabile. Si consiglia di prestare attenzione a eventuali cambiamenti nelle previsioni e di prendere le dovute precauzioni in base alle condizioni meteorologiche previste.