Meteo Venezia, previsioni da Martedì 27 a Giovedì 29 Agosto

Meteo Venezia prossimi giorni 27 Agosto, 28 Agosto, 29 Agosto: temperature in diminuzione e possibili precipitazioni

Il meteo a Venezia per i prossimi giorni prevede un calo delle temperature e possibili precipitazioni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 27 Agosto 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino il cielo sarà coperto, con temperature intorno ai 25-26°C e umidità attorno al 65-70%. Nel corso della mattinata il cielo si libererà dalle nuvole, portando a condizioni di sereno con temperature in aumento fino a toccare i 30-31°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio il cielo si coprirà di nuovo parzialmente, con temperature in diminuzione e vento proveniente da est-nordest con velocità variabili tra i 12 e i 18 km/h.

Le previsioni indicano umidità in diminuzione nel corso della giornata, mentre la direzione del vento varierà da est a sud-est. La sera e la notte il cielo si libererà nuovamente, con temperature intorno ai 25-26°C e vento leggero proveniente da nord-est.

Mercoledì, 28 Agosto 2024

La giornata inizierà con condizioni di sereno e temperature intorno ai 24-25°C, con un lieve aumento dell’umidità rispetto al giorno precedente. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio il cielo resterà prevalentemente sereno, con temperature in aumento fino a toccare i 31-32°C. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si manterrà sereno, ma con una lieve diminuzione delle temperature e vento proveniente da sud-sud-est con velocità variabili tra i 6 e i 12 km/h.

Le condizioni di umidità si manterranno stabili nel corso della giornata, con leggere variazioni nelle direzioni del vento che passerà da nord-est a sud-sud-est. Durante la notte il cielo resterà sereno, con temperature intorno ai 24-25°C e vento debole proveniente da nord.

Giovedì, 29 Agosto 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 23-24°C, con un aumento dell’umidità rispetto ai giorni precedenti. Nel corso della mattinata e fino al primo pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature in aumento fino a toccare i 32-33°C. Nel tardo pomeriggio il cielo si coprirà parzialmente, portando a una lieve diminuzione delle temperature e possibili precipitazioni, con vento proveniente da sud-sud-est con velocità variabili tra i 6 e i 9 km/h.

Le previsioni indicano una diminuzione dell’umidità nel corso della giornata, mentre la direzione del vento varierà da sud-est a sud. Durante la sera e la notte il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso, con temperature intorno ai 25-26°C e vento debole proveniente da ovest-sud-ovest.

In conclusione, le previsioni per i prossimi giorni a Venezia indicano una diminuzione delle temperature, condizioni di sereno alternate a possibili precipitazioni, e una variazione delle direzioni del vento. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni del tempo.