Scossa di TERREMOTO Magnitudo 5.8 a sud di Panama, i dettagli

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 si è verificata alle ore 07:08:45 del 26 agosto 2024 a sud di Panama. Il sisma si è verificato a una profondità nel sottosuolo (ipocentro) di 18.4 km.

In base alle prime informazioni, la scossa è stata avvertita dalla popolazione in buona parte del paese, ma dato l’epicentro in mare abbastanza lontano da centri abitati, non ha provocato alcun danno a cose o persone.

Accedi alla pagina terremoti in tempo reale per visionare la mappa dettagliata e per rimanere sempre aggiornato su tutte le scosse che avvengono in Italia e le principali nel Mondo.