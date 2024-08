Violenta grandinata in Salento: danni fra Tuglie e Matino

Locale instabilità sta interessando in queste ore non solo il Nord Italia ma anche alcuni settori del meridione, in particolare le zone appenniniche e alcune aree ioniche, complice la presenza di infiltrazioni di aria più fresca in quota all’interno dell’alta pressione presente sul bacino del Mediterraneo.

Un forte temporale si è sviluppato nel primo pomeriggio nel basso Salento ionico, provocando un ingente grandinata. Chicchi di grosse dimensioni (fino a 4-5 cm) hanno colpito la zona fra Tuglie, Parabita, Matino, in provincia di Lecce. Registrati danni a vetri di case e auto a causa della violenta grandinata.