Violenti temporali in Lombardia: la grandine provoca devastazione in Franciacorta

Come previsto, l’anticiclone sub-tropicale che ha dominato la scena negli ultimi giorni, ha iniziato a mostrare segni di cedimento in questo inizio di settimana. Infiltrazioni di aria atlantica, già dalle prime ore del giorno, hanno portato a una crescente instabilità atmosferica, con lo sviluppo di forti temporali che hanno colpito soprattutto la Lombardia.

Violenti temporali e grandinate nel Bresciano

Particolarmente colpita è stata la provincia di Brescia, dove si è abbattuta una cella temporalesca di notevole intensità che ha generato precipitazioni molto forti e accompagnate da grandine di notevoli dimensioni. L’area della Franciacorta è stata la più interessata dal maltempo, con una violenta grandinata che si è abbattuta tra le 7 e le 8 di questa mattina. A Rovato, Erbusco e Coccaglio, i chicchi di grandine hanno raggiunto dimensioni importanti, fino a 5-7 centimetri di diametro, paragonabili a palline da tennis.

Danni ingenti: auto e campi devastati

I danni causati dalla grandine sono stati significativi. A Rovato, molte automobili hanno subito la rottura dei vetri e ammaccature sulle carrozzerie a causa della violenza dei chicchi di ghiaccio. Inoltre, in diverse località sono stati segnalati tetti danneggiati, con tegole e coppi caduti per strada. L’impatto sulle coltivazioni locali è stato altrettanto grave. La Franciacorta, nota per la sua produzione vinicola di alta qualità, ha visto molti vigneti e campi subire danni rilevanti, il che potrebbe influenzare negativamente la produzione agricola della zona, un settore cruciale per l’economia locale.

Disagi alla viabilità e rallentamenti in Autostrada

Le forti piogge che hanno accompagnato e seguito la grandinata hanno provocato allagamenti diffusi, creando fiumi d’acqua lungo le strade e rendendo la viabilità molto difficile in tutta l’area. Sull’autostrada A4, in particolare, i disagi sono stati notevoli: la scarsa visibilità e le condizioni del manto stradale hanno costretto i veicoli a procedere a velocità ridotta, spesso non oltre i 20 chilometri orari, causando lunghe code e rallentamenti.

Eloquente questo video girato durante la grandinata a Coccaglio (BS):