Alluvione lampo a San Felice a Cancello, nel casertano: auto travolte da fiumi di fango [VIDEO]

Oggi pomeriggio forti temporali si sono abbattuti anche sulla Campania, causando gravi disagi in diverse province, tra cui il Casertano, il Beneventano e l’Avellinese, specialmente il territorio dell’Irpinia.

Alluvione lampo a San Felice a Cancello

Nel comune di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, si registrano danni significativi a causa di allagamenti e forti raffiche di vento. Un nubifragio particolarmente intenso ha colpito la zona nel tardo pomeriggio, provocando un’alluvione lampo, come possiamo vedere dalle drammatiche immagini. Una grande quantità di pioggia è caduta in un breve lasso di tempo, trasformando le strade in fiumi di fango che hanno travolto veicoli e causato il panico tra i residenti. Ad ora non si segnalano feriti ma i danni sono pesanti e diverse abitazioni e negozi sono allagati.

Le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Marcianise e Caserta sono intervenute rapidamente per gestire l’emergenza. Anche il Nucleo comunale della Protezione Civile è stato mobilitato per assistere la popolazione e affrontare le criticità causate dal maltempo. Numerosi interventi sono stati effettuati per soccorrere persone bloccate nei veicoli e per liberare strade e abitazioni dai detriti.

La situazione resta difficile anche in altri comuni e frazioni vicine, dove si segnalano allagamenti, alberi caduti e danni alle infrastrutture.