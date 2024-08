Meteo Brescia, previsioni da Mercoledì 28 a Venerdì 30 Agosto.

Previsioni Meteo Brescia prossimi giorni 28 Agosto, 29 Agosto, 30 Agosto: Sereno con leggera nuvolosità e temperature in aumento

Le previsioni meteo per Brescia nei prossimi giorni indicano condizioni prevalentemente serene con un’alternanza di leggera nuvolosità. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi che potrebbero superare i 30°C.

Meteo per Mercoledì, 28 Agosto 2024

Mercoledì ci aspettiamo un cielo in prevalenza sereno con qualche nuvola sparsa nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori che oscilleranno tra i 22°C e i 31°C. Il vento soffierà leggero da ovest a una velocità compresa tra 4 e 8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 48-77% per gran parte della giornata.

Meteo per Giovedì, 29 Agosto 2024

Giovedì il cielo sarà prevalentemente sereno, con un leggero aumento di nuvolosità nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno stabili, con valori compresi tra 21°C e 32°C. Il vento sarà debole o moderato proveniente da direzioni variabili. L’umidità si manterrà tra il 34% e il 75% durante la giornata.

Meteo per Venerdì, 30 Agosto 2024

Venerdì si prevede un cielo inizialmente sereno con un graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Le temperature saranno in aumento, con valori che oscilleranno tra i 22°C e i 33°C. Il vento sarà debole o moderato proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà intorno al 36-59% per gran parte della giornata.

Queste previsioni meteo indicano una tendenza verso un aumento delle temperature e una leggera instabilità nella nuvolosità nei prossimi giorni. È sempre consigliabile consultare le previsioni in tempo reale per eventuali aggiornamenti. In ogni caso, si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di adottare le adeguate misure di protezione nei momenti di maggiore calore.