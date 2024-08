Meteo Cagliari, previsioni da Mercoledì 28 a Venerdì 30 Agosto

Meteo Cagliari prossimi giorni 28 Agosto, 29 Agosto, 30 Agosto: previsioni del tempo dettagliate

Le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni a Cagliari indicano condizioni variabili, con una combinazione di sereno, nuvoloso e temporali sparsi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 28 Agosto 2024

Mercoledì a Cagliari si prevede una giornata all’insegna della variabilità: dalle prime ore del mattino fino alle prime ore del pomeriggio il cielo sarà coperto da nubi, con possibilità di precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 30 gradi, accompagnate da un vento moderato proveniente da direzione sud-sudest. L’umidità si attesterà intorno al 60%, garantendo una sensazione di caldo e afoso.

Meteo per Giovedì, 29 Agosto 2024

Giovedì a Cagliari avremo una giornata caratterizzata da nebbie al mattino che si dissiperanno nel corso della mattinata, lasciando spazio a un cielo poco nuvoloso. Le temperature si manterranno intorno ai 30 gradi con un’umidità che si attesterà intorno al 60%. Il vento sarà debole proveniente da direzione sud-sudest. Nel complesso, si prospetta una giornata piacevole e soleggiata.

Meteo per Venerdì, 30 Agosto 2024

Venerdì, il tempo a Cagliari sarà stabile e soleggiato per l’intera giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 30 gradi, con un’umidità relativamente bassa intorno al 60%. Il vento sarà debole e proveniente da direzione sud-sudest. Si prevede una giornata ideale per attività all’aria aperta e momenti di relax al mare.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Cagliari suggeriscono una combinazione di condizioni atmosferiche variabili, con una tendenza verso il bel tempo e temperature gradevoli. È sempre consigliabile consultare aggiornamenti giornalieri per pianificare al meglio le attività all’aperto e godere appieno delle bellezze naturali di questa splendida città.