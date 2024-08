Meteo Genova, previsioni da Mercoledì 28 a Venerdì 30 Agosto

Previsioni meteo per Genova:

Il tempo a Genova nei prossimi giorni sarà caratterizzato da condizioni stabili e soleggiate, con temperature gradevoli e venti leggeri. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 28 Agosto 2024:

Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole, garantendo una piacevole giornata soleggiata. Le temperature si manterranno intorno ai 32°C, con un leggero calo nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà principalmente da nord con una velocità media intorno ai 15 km/h. L’umidità sarà moderata, attestandosi intorno al 50-60% durante il giorno.

Meteo per Giovedì, 29 Agosto 2024:

Anche per giovedì è previsto un cielo sereno per gran parte della giornata, con solo qualche nuvola sparsa. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31°C con una leggera diminuzione nel tardo pomeriggio. Il vento sarà leggero proveniente da nord-est con velocità comprese tra i 5 e i 10 km/h. L’umidità sarà moderata, con valori intorno al 50-60% durante la giornata.

Meteo per Venerdì, 30 Agosto 2024:

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno con la presenza di nubi sparse solo durante la mattina. Le temperature massime si manterranno intorno ai 31°C, con un leggero calo nel tardo pomeriggio. Il vento sarà leggero, proveniente da nord-ovest con velocità comprese tra 1 e 5 km/h. L’umidità si manterrà moderata, con valori intorno al 50-70% durante la giornata.

In conclusione, il meteo previsto per i prossimi giorni a Genova promette condizioni stabili e soleggiate, con temperature gradevoli e venti leggeri. È sempre consigliabile consultare le ultime previsioni prima di pianificare attività all’aperto, ma sembra che il meteo sia dalla parte di chiunque abbia in programma di godersi le giornate all’aria aperta.