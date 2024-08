Meteo L’Aquila, previsioni da Mercoledì 28 a Venerdì 30 Agosto

Previsioni Meteo per L’Aquila nei prossimi giorni:

Prendendo in considerazione i dati meteo forniti per i prossimi tre giorni, possiamo fornire previsioni dettagliate per Mercoledì 28 Agosto 2024, Giovedì 29 Agosto 2024 e Venerdì 30 Agosto 2024.

Meteo per Mercoledì 28 Agosto 2024:

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 15-16 gradi Celsius, con un’umidità che si aggira intorno all’86%. Nel corso della mattina, il cielo si schiarirà gradualmente, raggiungendo una situazione di sereno nel primo pomeriggio con temperature che potrebbero arrivare fino a 30°C. Tuttavia, nel primo pomeriggio sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia con una velocità del vento che potrebbe raggiungere i 10 km/h provenienti da est. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si coprirà nuovamente con un’umidità che si attesterà intorno all’85% e temperature intorno ai 18 gradi Celsius.

Inoltre, è prevista una diminuzione della velocità del vento durante la notte, mentre il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature intorno ai 16 gradi Celsius.

Meteo per Giovedì 29 Agosto 2024:

Giovedì sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, oscillando tra i 13 e i 30 gradi Celsius. L’umidità diminuirà gradualmente durante la giornata, partendo da circa l’90% nelle prime ore del mattino. Nel pomeriggio, tuttavia, sono previste alcune nubi sparse con un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 13 km/h provenienti da est-sudest.

Nel tardo pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con temperature intorno ai 25 gradi Celsius e un’umidità del 60%. Durante la serata, il cielo si schiarirà nuovamente, mantenendo una situazione di sereno con temperature intorno ai 16-17 gradi Celsius.

Meteo per Venerdì 30 Agosto 2024:

Venerdì sarà caratterizzato da una giornata interamente serena, con temperature in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti. Le temperature oscilleranno tra i 13 e i 30 gradi Celsius, mentre l’umidità si manterrà intorno al 70% durante gran parte della giornata.

Nel corso della mattinata, sono previste nubi sparse con un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 6 km/h provenienti da sud-sudest. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente, mantenendo comunque una situazione di sereno con un’umidità intorno al 32%. Durante la sera, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature intorno ai 17 gradi Celsius.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi tre giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, passando da una situazione iniziale di cielo coperto e precipitazioni a un progressivo miglioramento con cieli sereni e temperature piacevoli.