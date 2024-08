Meteo Messina, previsioni da Mercoledì 28 a Venerdì 30 Agosto

Previsioni Meteo per Messina

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina mostrano un andamento variabile con condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose.

Meteo per Mercoledì, 28 Agosto 2024

Per mercoledì, si prevede una giornata caratterizzata da cielo nuvoloso per gran parte della giornata, con possibilità di nubi sparse e coperto alternati. Le temperature si manterranno intorno ai 25-29°C durante il giorno, con un’umidità che oscillerà tra il 71% e l’89%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 km/h e 9 km/h, proveniente prevalentemente da direzione sud-sudest e nord-ovest, con punte massime in prossimità del mare.

Meteo per Giovedì, 29 Agosto 2024

Giovedì sarà una giornata prevalentemente nuvolosa con solo alcune schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 25-30°C, con un’umidità tra il 59% e l’88%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 8 km/h e 16 km/h, proveniente principalmente da direzione nord e nord-est. La giornata si concluderà con un cielo poco nuvoloso.

Meteo per Venerdì, 30 Agosto 2024

Venerdì si prevede una giornata con cielo nuvoloso per gran parte della mattinata, seguito da un progressivo diradamento delle nuvole nel pomeriggio. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 25-30°C, con un’umidità tra il 58% e l’82%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 11 km/h e 16 km/h, proveniente principalmente da direzione nord e nord-ovest. Nel complesso, la giornata si presenterà con un cielo poco nuvoloso.

In conclusione, il tempo a Messina nei prossimi giorni sarà caratterizzato da cielo prevalentemente nuvoloso, ma con alcune schiarite nel corso dei giorni. Le temperature rimarranno piuttosto costanti, con un’umidità che varierà e un vento moderato proveniente da diverse direzioni. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni dettagliate per organizzare al meglio le attività all’aperto.