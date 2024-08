Meteo Modena, previsioni da Mercoledì 28 a Venerdì 30 Agosto

Previsioni Meteo per Modena:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Modena indicano condizioni generalmente stabili con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Tuttavia, è importante tenere conto delle variazioni delle temperature e della presenza di venti moderati.

Meteo per Mercoledì, 28 Agosto 2024:

Mercoledì a Modena si prevede un inizio di giornata con cieli poco nuvolosi, seguito da un aumento della copertura nuvolosa nelle prime ore del pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori intorno ai 30 gradi. Il vento soffierà con intensità moderata dai quadranti occidentali, mentre l’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 40-50%.

Meteo per Giovedì, 29 Agosto 2024:

Giovedì a Modena il tempo sarà caratterizzato da cieli sereni per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi che potranno toccare i 34 gradi nel primo pomeriggio. Il vento soffierà con intensità debole dai quadranti occidentali, mantenendo l’umidità su valori contenuti, intorno al 30-40%.

Meteo per Venerdì, 30 Agosto 2024:

Venerdì a Modena si prevede un’ulteriore aumento delle temperature con valori massimi che potrebbero raggiungere i 35 gradi nel primo pomeriggio. Tuttavia, il cielo si presenterà parzialmente coperto da nubi, con la possibilità di precipitazioni nel tardo pomeriggio. Il vento sarà moderato dai quadranti est-sud-est, mentre l’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 50-60%.

Complessivamente, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Modena indicano una tendenza al bel tempo, con temperature in aumento e un moderato aumento dell’umidità verso la fine della settimana. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche e adottare le dovute precauzioni per fronteggiare le temperature elevate.