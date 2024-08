Meteo Prato, previsioni da Mercoledì 28 a Venerdì 30 Agosto

Meteo Prato prossimi giorni 28 Agosto, 29 Agosto, 30 Agosto: sereno e stabile

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Prato indicano un clima stabile e sereno. Analizziamo nel dettaglio le condizioni atmosferiche previste per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 28 Agosto 2024

La giornata inizierà con cieli coperti con temperatura intorno ai 25.6°C e umidità al 61%. Nel corso della mattinata, il cielo si libererà dalle nuvole, con un aumento delle temperature fino a 30.9°C nel tardo mattino. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà, con una diminuzione delle temperature fino a 31.5°C. Nel tardo pomeriggio e sera, cielo nuvoloso e sereno alternati con temperatura intorno ai 27.9°C. Il vento sarà moderato, con velocità tra i 7 e i 16 km/h proveniente da direzione NE.

Meteo per Giovedì, 29 Agosto 2024

La giornata prevede cieli prevalentemente sereni con alcune nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi intorno ai 34.9°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e sera, cielo poco nuvoloso con temperature che scenderanno gradualmente fino a 23.3°C. Il vento sarà leggero, con velocità tra 2 e 11 km/h proveniente da direzione NE, poi variabile tra NW e NE.

Meteo per Venerdì, 30 Agosto 2024

La giornata sarà caratterizzata da cieli sereni con temperature in aumento fino a 35.8°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e sera, si prevede cielo poco nuvoloso con temperature che scenderanno gradualmente fino a 23.6°C. Il vento sarà leggero, con velocità tra 1 e 14 km/h proveniente da direzione NE, poi variabile tra NE e SE.

Complessivamente, le previsioni indicano una tendenza verso condizioni di bel tempo per i prossimi giorni a Prato, con temperature in aumento e venti moderati provenienti prevalentemente da direzione NE. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata per poter programmare al meglio le proprie attività all’aperto.