Meteo Torino, previsioni da Mercoledì 28 a Venerdì 30 Agosto

Previsioni meteo per Torino nei prossimi giorni:

Ecco le previsioni dettagliate del tempo previsto per la città di Torino per i prossimi tre giorni. Analizzeremo in dettaglio le condizioni meteorologiche previste per ciascuna giornata, fornendo informazioni sulle temperature, le precipitazioni, la direzione e la velocità del vento e l’umidità.

Meteo per Mercoledì, 28 Agosto 2024:

La giornata inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 20.5°C e un’umidità del 74%. Nel corso della mattinata, ci aspettiamo un aumento della temperatura fino a 26.5°C con cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio, le nubi saranno più presenti, con una temperatura massima di 31°C e una velocità del vento che raggiungerà i 8 km/h proveniente da est-nordest. La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a 22.7°C e una direzione del vento variabile da nord a nordest.

Le condizioni di umidità si manterranno tra il 53% e il 83% durante la giornata, mentre la velocità del vento oscillerà tra 0 km/h e 8 km/h. Si prevede un cielo sereno durante la notte con temperature comprese tra 22.7°C e 20.5°C.

Meteo per Giovedì, 29 Agosto 2024:

La giornata inizierà con condizioni di sereno e temperature intorno ai 21.8°C con un’umidità dell’81%. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno con un aumento delle temperature fino a 27.8°C accompagnato da una leggera brezza proveniente da sud-sudovest. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 32.8°C. Durante la sera, il cielo si presenterà nuvoloso con temperature in diminuzione fino a 23.3°C e venti provenienti da nord-nordest.

L’umidità si manterrà tra il 36% e il 91% durante la giornata, mentre la velocità del vento oscillerà tra 0 km/h e 6 km/h. Durante la notte, si prevede un cielo poco nuvoloso con temperature comprese tra 23.3°C e 19.5°C.

Meteo per Venerdì, 30 Agosto 2024:

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 22.8°C con un’umidità del 66%. Durante la mattinata, il cielo si presenterà variabile con formazioni nuvolose e temperature fino a 28.5°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con temperature che raggiungeranno i 33.1°C e venti provenienti da est. Durante la sera, le nubi saranno sparse con temperature in diminuzione fino a 23.2°C e venti provenienti da nord-nordest.

L’umidità si manterrà tra il 37% e il 75% durante la giornata, mentre la velocità del vento oscillerà tra 0 km/h e 5 km/h. Durante la notte, si prevede un cielo sereno con temperature comprese tra 23.2°C e 20.4°C.