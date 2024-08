Meteo Trieste, previsioni da Mercoledì 28 a Venerdì 30 Agosto

# Meteo Trieste prossimi giorni 28 Agosto, 29 Agosto, 30 Agosto: sereno con temperatura stabile

Mercoledì, 28 Agosto 2024

La giornata di Mercoledì si presenterà con condizioni meteorologiche stabili a Trieste. Il cielo sarà prevalentemente sereno con alcune nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che si attesteranno intorno ai 32°C durante le ore centrali del giorno. L’umidità si manterrà al di sotto del 50%, garantendo un clima asciutto e confortevole. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità media di 11-13 km/h.

Giovedì, 29 Agosto 2024

Anche per Giovedì le condizioni meteorologiche a Trieste saranno caratterizzate da tempo stabile, con cielo sereno nella prima parte della giornata e la comparsa di nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori prossimi ai 33°C durante le ore centrali. L’umidità relativa dell’aria oscillerà intorno al 45-65%. Il vento, proveniente principalmente da est, si manterrà moderato con velocità comprese tra i 2 e i 12 km/h.

Venerdì, 30 Agosto 2024

Venerdì a Trieste il meteo sarà caratterizzato da sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno stabili, con valori intorno ai 32°C nelle ore centrali, mentre l’umidità relativa si manterrà al di sotto del 65%. Il vento, che soffierà prevalentemente da est, sarà leggero con velocità intorno ai 4-14 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trieste indicano condizioni stabili e prevalentemente soleggiate, con temperature elevate e vento moderato. Sia mercoledì che giovedì e venerdì il meteo si manterrà piuttosto costante, garantendo giornate ideali per attività all’aperto e momenti di relax.