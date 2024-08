Meteo Venezia, previsioni da Mercoledì 28 a Venerdì 30 Agosto

Meteo Venezia prossimi giorni 28 Agosto, 29 Agosto, 30 Agosto: Sereno con lieve aumento delle temperature

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Venezia indicano condizioni generalmente stabili e serene, con un leggero aumento delle temperature. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo Mercoledì, 28 Agosto 2024

La giornata di Mercoledì si prospetta principalmente serena, con cieli poco nuvolosi o privi di nuvole durante gran parte del giorno. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai 30 gradi nel pomeriggio. L’umidità sarà moderata, oscillando intorno al 50-60%. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media di 5-10 km/h. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

Meteo Giovedì, 29 Agosto 2024

Anche per Giovedì le condizioni meteo saranno caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno. Le temperature rimarranno stabili, con valori intorno ai 30 gradi nel pomeriggio. L’umidità sarà leggermente più elevata rispetto al giorno precedente, con valori intorno al 60-70%. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media compresa tra i 3 e i 8 km/h. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

Meteo Venerdì, 30 Agosto 2024

Anche per Venerdì è prevista un’ulteriore giornata di sereno. Le temperature saranno in lieve aumento, con valori che potrebbero superare i 30 gradi nel pomeriggio. L’umidità sarà moderata, con valori intorno al 50-60%. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media compresa tra i 4 e gli 8 km/h. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

In conclusione, il meteo a Venezia nei prossimi giorni si preannuncia piacevolmente stabile e sereno, con un graduale aumento delle temperature. Sono previste condizioni ideali per godersi le bellezze della città e trascorrere del tempo all’aperto.