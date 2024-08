Nubifragio e tempesta di fulmini sul bolognese: incendio in un ristorante [FOTO]

Il violento nubifragio che si è abbattuto sul Bolognese nel pomeriggio di oggi ha causato oltre ad allagamenti e numerosi danni, anche un incendio sul tetto di un ristorante in località Granarolo dell’Emilia, alle porte di Bologna.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato provocato dalla caduta di un fulmine, che ha colpito direttamente l’edificio, scatenando le fiamme. Stando alle prime informazioni disponibili, non si segnalano persone coinvolte, per tanto non risultano feriti.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare l’incendio, riuscendo a contenere le fiamme prima che potessero estendersi ulteriormente. Ulteriori aggiornamenti sull’accaduto potranno essere forniti nelle prossime ore.

L’episodio di Granarolo Emilia rappresenta solo una delle conseguenze gravi del maltempo che ha colpito il Bolognese dopo le 14:00, portando con sé forti raffiche di vento, pioggia intensa e grandine in gran parte della provincia.