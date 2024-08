Violento temporale su Bologna e provincia: danni e alberi abbattuti

Il pomeriggio odierno è caratterizzato da una forte instabilità meteorologica che sta interessando gran parte delle aree interne della penisola, non solo le zone appenniniche montuose ma anche diverse zone pianeggianti.

Un violento temporale si è abbattuto su Bologna, colpendo sia il centro città che le zone della provincia, con un impatto maggiore nelle aree a est e a nord del capoluogo emiliano. Forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandine hanno colpito l’area, provocando una serie di danni significativi.

Le prime informazioni parlano di numerosi alberi abbattuti e danni ad alcune abitazioni. I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire in diverse occasioni per liberare le strade da alberi caduti e rami spezzati. Gli interventi si sono resi necessari in varie zone, dai principali viali cittadini fino a via del Tuscolano e via di Saliceto. La situazione è critica anche lungo la Porrettana e nelle località di Budrio, Molinella e San Giovanni in Persiceto.

La violenza del maltempo ha colpito anche il traffico aereo: alcuni voli in arrivo all’aeroporto di Bologna sono stati dirottati verso altri aeroporti a causa delle condizioni meteorologiche avverse.