Forte temporale sul ragusano: fulmine colpisce e incendia palma a Ispica, il VIDEO

La Sicilia è investita in queste ore da un’intensa instabilità atmosferica che sta portando piogge e temporali, soprattutto nelle aree interne dell’isola, ma in alcuni casi anche lungo alcune zone costiere.

Nel primo pomeriggio di oggi, durante un temporale particolarmente violento, un fulmine ha colpito in pieno una palma situata nel centro storico di Ispica, in provincia di Ragusa, provocandone l’incendio. La palma, situata nei pressi della chiesa della Madonna delle Grazie, ha preso fuoco immediatamente, destando preoccupazione tra i residenti e i passanti. Fortunatamente, non si registrano danni a persone, né alle cose o agli edifici circostanti.

Le forti precipitazioni temporalesche hanno interessato gran parte del ragusano, con i comuni di Ispica, Modica e le zone costiere maggiormente colpite. Su Ispica si registrano oltre 45 mm di pioggia, con conseguenti allagamenti. Caduta anche grandine di piccole-medie dimensioni.

Forti temporali stanno colpendo tutt’ora gran parte dell’Isola, con fenomeni intensi soprattutto sull’area centro-occidentale e sull’entroterra di nord-est fra messinese e catanese.