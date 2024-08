Meteo Ancona, previsioni da Giovedì 29 a Sabato 31 Agosto

Previsioni Meteo Ancona:

Nei prossimi giorni ad Ancona sono previsti condizioni meteorologiche generalmente stabili con cieli prevalentemente sereni e temperature in lieve aumento.

Venerdì, 29 Agosto:

La giornata di Venerdì sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte del giorno, con temperature che raggiungeranno circa i 29.8°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da nord-nord-ovest con una velocità media compresa tra 15 e 6 km/h. L’umidità oscillerà intorno al 61-88%.

Sabato, 30 Agosto:

Anche Sabato le condizioni meteorologiche saranno stabili con cieli prevalentemente sereni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29.8°C nel primo pomeriggio, con venti deboli che soffieranno dai quadranti ovest e nord-ovest a una velocità compresa tra 15 e 4 km/h. L’umidità si manterrà su valori intorno al 61-83%.

Domenica, 31 Agosto:

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte del giorno. Le temperature massime raggiungeranno i 29.8°C nel primo pomeriggio, con venti deboli che soffieranno dai quadranti ovest e nord-ovest con velocità comprese tra 13 e 4 km/h. L’umidità si manterrà su valori intorno al 61-79%.

Si consiglia di consultare aggiornamenti in tempo reale per eventuali cambiamenti nelle previsioni e di prendere le dovute precauzioni per fronteggiare le elevate temperature.