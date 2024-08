Meteo Bari, previsioni da Giovedì 29 a Sabato 31 Agosto

Giovedì 29 Agosto 2024:

Il tempo a Bari giovedì sarà principalmente coperto con possibilità di piogge durante la mattina e il pomeriggio. La temperatura massima sarà di 30.3°C intorno alle ore 13:00, mentre la minima sarà di 25.6°C intorno alle ore 04:00. L’umidità varierà tra il 55% e il 81%. Il vento soffierà a una velocità media compresa tra 7 km/h e 15 km/h provenendo principalmente da direzione nord-ovest (NW).

Venerdì 30 Agosto 2024:

Venerdì il cielo sarà prevalentemente sereno con alcune nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 25.5°C e i 31.2°C. L’umidità si manterrà tra il 51% e l’82%. Il vento soffierà principalmente da direzione nord-nord-ovest (N-NW) con intensità compresa tra 9 km/h e 17 km/h.

Sabato 31 Agosto 2024:

Sabato si prevede un cielo sereno per l’intera giornata, con temperature che varieranno tra i 25.9°C e i 30.3°C. L’umidità sarà tra il 45% e il 71%, mentre il vento soffierà principalmente da nord (N) con una velocità media compresa tra 5 km/h e 15 km/h.

In conclusione, nei prossimi giorni a Bari si prevede un inizio con piogge e cielo coperto per poi passare a condizioni meteorologiche più stabili e serene, con temperature che si manterranno elevate e venti moderati provenienti prevalentemente da direzione nord-ovest. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni per eventuali aggiornamenti.