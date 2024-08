Meteo Cagliari, previsioni da Giovedì 29 a Sabato 31 Agosto

Giovedì, 29 Agosto 2024

Il tempo a Cagliari per giovedì 29 Agosto 2024 sarà caratterizzato da una variazione delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Durante la notte e le prime ore del mattino, ci saranno nubi sparse con un leggero aumento della temperatura fino alle 8:00, quando il cielo si presenterà sereno. Durante la mattinata e il primo pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno il picco massimo di 30.6°C alle 11:00. Nel corso del pomeriggio e della sera, ci saranno coperture nuvolose con una diminuzione delle temperature fino a 25.3°C verso le 23:00. Il vento sarà prevalentemente proveniente da direzione Sud con intensità variabile tra 3 e 17 km/h.

Le condizioni di umidità si manterranno elevate durante la notte e le prime ore del mattino, per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 22.5°C e i 30.6°C, mentre l’umidità si attesterà tra il 52% e il 95%. Il vento soffierà con intensità compresa tra 1 e 17 km/h provenendo da direzioni comprese tra Nord e Sud-Est.

Venerdì, 30 Agosto 2024

Per venerdì 30 Agosto 2024, a Cagliari si prevede un’alternanza tra nubi sparse e cielo sereno durante la notte e le prime ore del mattino. Verso le 7:00 il cielo si presenterà sereno, con un aumento graduale delle temperature fino al picco massimo di 29.6°C atteso per le ore centrali del giorno. Nel corso del pomeriggio e della sera, il cielo si manterrà per lo più sereno. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Nord e Nord-Est con intensità variabile tra 2 e 19 km/h.

Le condizioni di umidità si manterranno relativamente costanti durante tutta la giornata, con valori compresi tra il 60% e il 96%. Le temperature oscilleranno tra i 23°C e i 29.6°C. Il vento sarà moderato, con intensità compresa tra 2 e 19 km/h provenendo da direzioni comprese tra Nord e Sud-Est.

Sabato, 31 Agosto 2024

Per sabato 31 Agosto 2024, il cielo a Cagliari si presenterà principalmente sereno durante la notte e le prime ore del mattino. Durante la mattinata e il primo pomeriggio sono previste nubi sparse, con un aumento delle coperture nuvolose nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 31.2°C alle 11:00, per poi diminuire gradualmente fino a 23.5°C verso la mezzanotte. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Nord e Nord-Est con intensità compresa tra 2 e 16 km/h.

Le condizioni di umidità si manterranno costanti durante tutta la giornata, con valori compresi tra il 35% e il 95%. Le temperature oscilleranno tra i 21.2°C e i 31.2°C. Il vento sarà moderato, con intensità compresa tra 2 e 16 km/h provenendo da direzioni comprese tra Nord e Sud-Est.