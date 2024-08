Meteo Firenze, previsioni da Giovedì 29 a Sabato 31 Agosto

Giovedì 29 Agosto 2024:

Il tempo a Firenze giovedì sarà caratterizzato da cieli sereni fino alle prime ore del pomeriggio, quando si avrà un aumento delle nubi. Le temperature si manterranno elevate, con un picco massimo di 35.8°C atteso intorno alle 13:00. L’umidità diminuirà costantemente durante la giornata, partendo dal 28% al mattino fino al 26% verso le 14:00. Il vento soffierà prevalentemente da direzione SW, con una velocità che raggiungerà i 8 km/h intorno alle 15:00, quando sono previste nubi sparse. Non sono previste precipitazioni.

Venerdì 30 Agosto 2024:

Venerdì a Firenze il cielo sarà prevalentemente sereno, con solo alcune nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 20.8°C e i 36.5°C, con l’umidità che varierà dal 25% al 83%. Il vento sarà moderato, proveniente da direzione SE nella prima metà della giornata e virerà verso NE nel tardo pomeriggio. Non ci saranno precipitazioni, ma si avrà un aumento della velocità del vento nel pomeriggio, con raffiche fino a 13 km/h intorno alle 16:00.

Sabato 31 Agosto 2024:

Sabato a Firenze è previsto un inizio di giornata con cieli sereni, seguito da un progressivo aumento delle nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, oscillando tra i 21.1°C e i 36.5°C. L’umidità sarà compresa tra il 25% e il 69%, con un leggero aumento nel tardo pomeriggio. Il vento sarà prevalentemente da direzione SE, con una velocità che raggiungerà i 13 km/h intorno alle 15:00. Nel tardo pomeriggio e sera, è prevista un’incremento della copertura nuvolosa, con un cielo che si presenterà nuvoloso e coperto.

Queste previsioni meteo indicano giornate calde e soleggiate per Firenze nei prossimi giorni, con un aumento delle nubi solo nel tardo pomeriggio di giovedì e durante il giorno di sabato. Le temperature massime si manterranno molto elevate, mentre l’umidità e la velocità del vento mostreranno lievi variazioni giornaliere. Non sono previste precipitazioni significative, pertanto le condizioni meteo saranno generalmente favorevoli per svolgere attività all’aperto.