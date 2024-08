Meteo L’Aquila, previsioni da Giovedì 29 a Sabato 31 Agosto

Previsioni Meteo per l’Aquila

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila sono caratterizzate da variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio cosa ci si può aspettare per ciascuna giornata.

Giovedì 29 Agosto 2024

La giornata inizierà con cieli sereni al mattino, seguiti da un aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattinata. Nel pomeriggio è prevista la comparsa di precipitazioni, che potrebbero manifestarsi sotto forma di pioggia. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i 30 gradi Celsius. Il vento soffierà con intensità variabile, principalmente da direzione sud-sud-est, con velocità che potranno superare i 10 km/h. L’umidità tenderà a diminuire nel corso della giornata, attestandosi intorno al 35% nel pomeriggio.

Venerdì 30 Agosto 2024

La giornata di Venerdì si presenterà con condizioni di bel tempo, caratterizzate da cieli sereni e una minima presenza di nuvole. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che raggiungeranno i 30 gradi Celsius. Il vento soffierà debolmente, principalmente da direzione nord-nord-ovest, con velocità intorno ai 3-4 km/h. L’umidità si manterrà su valori contenuti, attestandosi intorno al 30% nel corso della giornata.

Sabato 31 Agosto 2024

La giornata di Sabato si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e una presenza marginale di nuvole. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che raggiungeranno i 31 gradi Celsius. Il vento soffierà debolmente da direzione nord-nord-ovest, con velocità intorno ai 3-5 km/h. L’umidità si manterrà su valori contenuti, attestandosi intorno al 25% nel corso della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila indicano una variazione delle condizioni atmosferiche, con la possibilità di precipitazioni nella giornata di Giovedì, seguita da un ritorno al bel tempo per Venerdì e Sabato. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che potranno raggiungere i 31 gradi Celsius, mentre il vento soffierà con intensità variabile, principalmente da direzione sud-sud-est. L’umidità si manterrà su valori contenuti, attestandosi intorno al 25-35% nel corso dei prossimi giorni.