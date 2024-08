Meteo Perugia, previsioni da Giovedì 29 a Sabato 31 Agosto

Meteo Perugia prossimi giorni 29 Agosto, 30 Agosto, 31 Agosto: condizioni di stabilità con cieli sereni e temperature gradevoli

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano condizioni di stabilità atmosferica, con cieli prevalentemente sereni e temperature gradevoli. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni singola giornata.

Giovedì, 29 Agosto 2024

La giornata di giovedì si presenterà con cieli coperti nelle prime ore del mattino, con un’umidità intorno al 90%. Nel corso della mattinata, la nuvolosità diminuirà gradualmente, lasciando spazio a schiarite che preannunciano un pomeriggio sereno. Le temperature massime saranno di circa 32-33°C, mentre i venti soffieranno con intensità compresa tra 10 e 15 km/h provenienti da direzione nord-nordest. L’umidità si attesterà intorno al 40%, garantendo un clima piacevole per svolgere attività all’aperto.

Venerdì, 30 Agosto 2024

Il venerdì sarà caratterizzato da un cielo sereno per l’intera giornata, con temperature massime che raggiungeranno i 32-33°C nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 35-40%, mentre i venti provenienti da nord-est soffieranno con intensità compresa tra 12 e 17 km/h. La serenità del cielo favorirà una piacevole escursione in natura o una giornata all’aria aperta, godendo di un clima estivo inoltrato.

Sabato, 31 Agosto 2024

Il sabato si preannuncia con condizioni meteo simili ai giorni precedenti, con cieli sereni e temperature che raggiungeranno i 32-33°C nel primo pomeriggio. L’umidità si attesterà intorno al 30-35%, mentre i venti, provenienti da est-nord-est, soffieranno con intensità compresa tra 13 e 17 km/h. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto e godere appieno dell’ultimo weekend di Agosto.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia sono estremamente positive, promettendo condizioni di stabilità con cieli sereni e temperature gradevoli. È il momento ideale per pianificare attività all’aperto e godere appieno dell’atmosfera estiva che caratterizzerà il fine settimana.