Meteo Potenza, previsioni da Giovedì 29 a Sabato 31 Agosto

PREVISIONI METEO

Il tempo a Potenza nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative. Analizziamo nel dettaglio le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto 2024, Venerdì 30 Agosto 2024 e Sabato 31 Agosto 2024.

Meteo per Giovedì, 29 Agosto 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e una temperatura di 18.2°C, accompagnata da un’umidità dell’85%. Nel corso della mattina, il cielo si aprirà e la temperatura salirà fino a 26.8°C con un’umidità del 45%. Nel primo pomeriggio sono previste precipitazioni, con una temperatura di 25.3°C e venti che soffieranno a 15 km/h provenienti da Nord-Nord Ovest. Nel tardo pomeriggio, le condizioni rimarranno instabili con una temperatura intorno ai 24.4°C e venti a 12 km/h. La serata si presenterà poco nuvolosa, con una temperatura di 19.8°C e venti a 4 km/h da Ovest.

Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con un picco di 28.1°C e una minima di 17.3°C. L’umidità diminuirà gradualmente nel corso della giornata, mentre i venti si manterranno moderati, con punte di 15 km/h.

Meteo per Venerdì, 30 Agosto 2024

La giornata inizierà con sereno e una temperatura di 17.9°C, accompagnata da un’umidità dell’89%. Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con temperature in aumento fino a 28.7°C e un’umidità del 40%. Nel primo pomeriggio sono previste nubi sparse, con una temperatura di 28.7°C e venti che soffieranno a 19 km/h provenienti da Nord-Nord Ovest. Nel tardo pomeriggio, il cielo si aprirà con una temperatura intorno ai 25.2°C e venti a 16 km/h. La serata si presenterà serena con una temperatura di 18.6°C e venti a 6 km/h da Ovest.

Le temperature massime arriveranno a 28.7°C, mentre la minima si attesterà su 16.6°C. L’umidità tenderà a diminuire nel corso della giornata, mentre i venti si manterranno moderati, con punte di 21 km/h.

Meteo per Sabato, 31 Agosto 2024

La giornata inizierà con sereno e una temperatura di 18.8°C, accompagnata da un’umidità del 70%. Durante la mattina, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a 29.4°C e un’umidità del 30%. Nel primo pomeriggio sono previste nubi sparse, con una temperatura di 29.4°C e venti che soffieranno a 20 km/h provenienti da Nord. Nel tardo pomeriggio, il cielo si aprirà con una temperatura intorno ai 26.2°C e venti a 19 km/h. La serata si presenterà serena con una temperatura di 17.9°C e venti a 6 km/h da Ovest.

Le temperature massime raggiungeranno i 29.4°C, mentre la minima si attesterà su 17.9°C. L’umidità diminuirà nel corso della giornata, mentre i venti si manterranno moderati, con punte di 20 km/h.

In conclusione, nei prossimi giorni a Potenza si avranno variazioni significative delle condizioni meteorologiche. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni dettagliate per pianificare le attività all’aperto in modo adeguato.