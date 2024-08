Meteo Prato, previsioni da Giovedì 29 a Sabato 31 Agosto

Meteo Prato prossimi giorni 29 Agosto, 30 Agosto, 31 Agosto: giornate variabili con possibili precipitazioni

Le previsioni meteo per i prossimi tre giorni a Prato indicano una variazione delle condizioni atmosferiche, con possibili precipitazioni in arrivo. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni giornata.

Giovedì, 29 Agosto 2024

Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con temperature in aumento fino a raggiungere i 36 gradi intorno a mezzogiorno. Nel tardo pomeriggio e sera sono previste nubi sparse, con una diminuzione delle temperature. Il vento soffierà principalmente da nord-est con una velocità variabile tra 1 e 10 km/h. L’umidità sarà moderata, con valori che oscilleranno tra il 26% e il 68% durante la giornata.

Venerdì, 30 Agosto 2024

La giornata inizierà con cielo sereno, ma nel corso della mattinata le nubi sparse si faranno sempre più presenti, portando ad un aumento dell’umidità. Nel pomeriggio sono previste precipitazioni, con una velocità del vento che aumenterà fino a 14 km/h proveniente da nord-ovest. Le temperature massime saranno di 36 gradi, ma diminuiranno in seguito all’arrivo della pioggia. Verso sera, il cielo si schiarirà nuovamente. L’umidità rimarrà moderata, con valori tra il 27% e il 47% durante il giorno.

Sabato, 31 Agosto 2024

La giornata inizierà con cielo sereno, ma nel corso della mattinata si formeranno nubi sparse che porteranno ad un aumento dell’umidità. Nel pomeriggio e verso sera sono previste nubi sempre più dense, con possibilità di precipitazioni. Il vento soffierà principalmente da nord-est con una velocità variabile tra 3 e 12 km/h. Le temperature massime saranno di 36 gradi. L’umidità si manterrà moderata durante la giornata, variando tra il 26% e il 58%.

In conclusione, i prossimi giorni a Prato vedranno una variazione delle condizioni meteo, con possibili precipitazioni e un’alternanza tra momenti di sereno e nubi sparse. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per essere preparati a eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.