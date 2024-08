Meteo Reggio Calabria, previsioni da Giovedì 29 a Sabato 31 Agosto

Giovedì, 29 Agosto 2024

Per Giovedì, il tempo a Reggio Calabria sarà caratterizzato da cielo coperto con nuvole sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 24-30°C durante il giorno, mentre l’umidità si aggirerà intorno al 60-78%. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità media di 4-12 km/h.

Venerdì, 30 Agosto 2024

Venerdì, il cielo sarà in prevalenza coperto con un po’ di nuvolosità sparsa. Le temperature oscilleranno tra i 24 e i 29°C, con un’umidità che raggiungerà il 61-82%. Il vento sarà moderato proveniente da nord-nordest con velocità comprese tra 6 e 16 km/h.

Sabato, 31 Agosto 2024

Per Sabato, ci aspettiamo un cielo prevalentemente sereno con qualche nuvola sparsa. Le temperature si manterranno intorno ai 24-30°C, con un’umidità che oscillerà tra il 59% e l’80%. Il vento sarà moderato proveniente da nord-nordest con velocità comprese tra 5 e 14 km/h.

In conclusione, nei prossimi giorni a Reggio Calabria si prevede un po’ di nuvolosità, ma in generale il tempo sarà stabile e piacevole. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e all’umidità, soprattutto per coloro che desiderano trascorrere del tempo all’aperto.