Meteo Roma, previsioni da Giovedì 29/08/2024 a Sabato 31/08/2024

Previsioni Meteo Roma:

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Roma indicano una variazione delle condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio come si prevede che il tempo si evolva giorno per giorno.

Meteo per Giovedì 29 Agosto 2024:

Giovedì a Roma avremo una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Durante le prime ore della mattina sono previste condizioni di copertura nuvolosa, con temperature che si aggirano intorno ai 23-24°C e un’umidità che oscilla tra il 73% e il 76%. Nel corso della giornata, le temperature aumenteranno gradualmente, con picchi di 33-34°C nel pomeriggio. Il vento soffierà da direzione Nord-Nordest con una velocità media di 9-13 km/h.

La sera e la notte si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con il cielo che si schiarirà e le temperature che si abbasseranno fino a raggiungere i 24-25°C. L’umidità diminuirà e il vento ruoterà verso Sud-Sudovest con una velocità intorno ai 5 km/h.

Meteo per Venerdì 30 Agosto 2024:

Venerdì a Roma avremo un’assenza di precipitazioni e un cielo prevalentemente sereno. La temperatura si manterrà costante tra i 24°C e i 35°C, con un’umidità che oscillerà tra il 34% e il 72%. Il vento soffierà da direzione Est-Nordest con una velocità media di 1-15 km/h.

Durante la sera e la notte, il cielo rimarrà sereno e le temperature si abbasseranno gradualmente, con valori che si attesteranno intorno ai 25°C. L’umidità diminuirà ulteriormente e il vento ruoterà da Sud a Est con una velocità variabile tra 1 e 7 km/h.

Meteo per Sabato 31 Agosto 2024:

Sabato a Roma avremo condizioni di sereno ininterrotto durante tutta la giornata. Le temperature si manterranno costanti tra i 24°C e i 35°C, con un’umidità che oscillerà tra il 30% e il 74%. Il vento soffierà da direzione Nord-Est con una velocità media di 1-15 km/h.

Durante la sera e la notte, le condizioni meteo rimarranno stabili, con il cielo sereno, temperature che si abbasseranno fino a 25°C e un’umidità che si manterrà intorno al 74%. Il vento ruoterà da Sud a Nord-Est con una velocità variabile tra 1 e 4 km/h.