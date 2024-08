Meteo Trieste, previsioni da Giovedì 29 a Sabato 31 Agosto

Previsioni Meteo per Trieste nei Prossimi Giorni

Le previsioni meteo per Trieste nei prossimi giorni indicano variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Giovedì, 29 Agosto 2024

Durante la mattina e il pomeriggio il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature in aumento fino a toccare i 33.4°C intorno alle 9:00. Nel primo pomeriggio, verso le 15:00, è prevista un’insorgenza di nuvolosità che si trasformerà in copertura nuvolosa dalle 16:00 alle 18:00. Le temperature si manterranno comunque elevate, con un leggero calo in concomitanza delle nuvole. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-nordovest a una velocità compresa tra i 7 e gli 11 km/h.

L’umidità si manterrà sui valori del 40-50% durante la maggior parte della giornata.

Venerdì, 30 Agosto 2024

La giornata si presenterà con cielo poco nuvoloso al mattino, con temperature che si aggireranno intorno ai 32.5°C alle 08:00. Nel corso della giornata, non sono previste variazioni significative del tempo: si avrà un cielo poco nuvoloso fino al primo pomeriggio, seguito da un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il picco intorno alle 17:00. Le temperature rimarranno stabili, con valori compresi tra i 25 e i 34 gradi. Il vento soffierà da ovest-sudovest a una velocità tra i 3 e i 11 km/h.

L’umidità aumenterà leggermente, passando dal 35% del mattino al 68% della sera.

Sabato, 31 Agosto 2024

La giornata di sabato sarà caratterizzata da cielo sereno al mattino, con temperature che raggiungeranno i 32.1°C intorno alle 09:00. Nel corso della giornata, il cielo si presenterà poco nuvoloso con una leggera copertura nuvolosa tra le 18:00 e le 20:00. Le temperature oscilleranno tra i 24 e i 32 gradi, con una diminuzione dell’umidità nel corso della giornata. Il vento soffierà prevalentemente da ovest a una velocità compresa tra i 6 e i 13 km/h.

In conclusione, i prossimi giorni a Trieste saranno caratterizzati da temperature elevate e un cielo principalmente sereno, con solo brevi episodi di nuvolosità. Le condizioni meteo rimarranno generalmente stabili, ma è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e copertura nuvolosa nel corso della giornata.