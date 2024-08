Meteo Verona, previsioni da Giovedì 29 a Sabato 31 Agosto

Previsioni Meteo Verona

Nei prossimi giorni, le condizioni meteo a Verona saranno caratterizzate da un mix di sereno, nuvole sparse e precipitazioni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì, 29 Agosto 2024

Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 22-23°C e un’umidità del 65-70%. Nel corso della giornata, è prevista un’aumento delle nubi, che porterà a una leggera copertura del cielo attorno alle 14:00. Tuttavia, non sono previste precipitazioni. Le temperature massime raggiungeranno i 34-35°C nel primo pomeriggio, con un calo graduale verso sera. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Ovest-Nordovest con una velocità media compresa tra 3 e 11 km/h.

Venerdì, 30 Agosto 2024

Il cielo sarà prevalentemente sereno durante la mattina, con un aumento delle nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 20 e i 35°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 70%. Non sono previste precipitazioni significative, ma il vento potrebbe aumentare di intensità nel primo pomeriggio, con una velocità compresa tra 4 e 8 km/h proveniente da direzione Sud-Sudovest.

Sabato, 31 Agosto 2024

La giornata inizierà con un cielo poco nuvoloso, ma nel corso della mattinata è previsto un aumento delle nubi sparse. Le temperature si manterranno tra i 22 e i 34°C, con un’umidità che oscillerà intorno al 70%. Nonostante le nubi, le precipitazioni saranno scarse. Il vento soffierà da direzione Nord-Nordest con una velocità media compresa tra 4 e 7 km/h.

In conclusione, i prossimi giorni a Verona si presenteranno con temperature elevate e un’alternanza tra cielo sereno e nuvolosità. Le precipitazioni saranno limitate e il vento non raggiungerà livelli di particolare intensità. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, soprattutto per chi prevede attività all’aperto.