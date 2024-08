Nubifragi in Campania: madre e figlio dispersi, sono stati travolti da un fiume di fango

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta ieri pomeriggio sull’entroterra campano, provocando violenti temporali che hanno interessato in particolar modo le province di Benevento, Caserta e Avellino. Il nubifragio ha causato danni significativi in numerosi comuni, con alberi abbattuti, strade allagate e frane che hanno reso impraticabili diverse vie di comunicazione. Tra le zone più colpite c’è San Felice a Cancello (guarda qui il video), in provincia di Caserta, dove si contano due dispersi in seguito all’alluvione lampo che ha colpito il paese nel tardo pomeriggio di ieri.

Secondo quanto riferito dal sindaco di San Felice a Cancello, Emilio Nuzzo, le due persone disperse sono una madre e suo figlio, che sono stati travolti da un fiume di fango e detriti mentre cercavano di rientrare a casa a bordo di un apecar. “Si trovavano al lavoro nei campi,” ha spiegato il primo cittadino, “quando è iniziata la tempesta sono scesi verso il paese, ma sono stati travolti.”

Le operazioni di ricerca dei dispersi sono in corso dalla serata di ieri, con l’impiego di cani molecolari e mezzi meccanici per cercare di localizzare madre e figlio tra il fango e i detriti. “L’apecar è stata ritrovata,” ha aggiunto il sindaco Nuzzo, “ma dei due non abbiamo ancora traccia. Speriamo di trovarli in vita, ma più passa il tempo più le speranze si affievoliscono.”