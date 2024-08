Temporale su Roma: donna colpita da un fulmine e una casa incendiata

Nel pomeriggio di ieri, forti temporali hanno colpito il Lazio causando disagi e danni soprattutto nelle aree interne della regione. Anche la capitale è stata raggiunta dal maltempo nel tardo pomeriggio, con allagamenti causati dalla pioggia intensa e danni provocati dalla caduta di numerosi fulmini.

Donna colpita da un fulmine a San Basilio

Nel quartiere di San Basilio, una donna di 45 anni è stata sfortunatamente colpita da un fulmine mentre passeggiava con il suo cane. La signora è stata sorpresa dal peggioramento delle condizioni meteorologiche e un fulmine è caduto a pochi centimetri dal suo piede, sul marciapiede bagnato. La scarica elettrica, pur non colpendola direttamente, l’ha raggiunta per riflesso. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Umberto I per la gravità dell’incidente. Fortunatamente, è rimasta sempre cosciente durante il soccorso e il trasporto in ospedale.

Fulmine colpisce una casa a Lunghezza

Un altro episodio drammatico si è verificato intorno alle 18:30, quando un fulmine ha colpito il primo piano di una palazzina in via Castellalto, nella zona di Lunghezza. I due anziani che si trovavano all’interno dell’abitazione sono riusciti a mettersi in salvo e hanno raccontato di aver udito un forte boato poco prima che divampasse un incendio. Secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia e dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, il rogo sarebbe stato causato da un fulmine che ha colpito il quadro elettrico dell’abitazione, provocando un blackout. In questo caso, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.