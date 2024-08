Fulmini mandano in tilt la funivia del Gran Sasso in Abruzzo

Un violento temporale ha colpito la zona dell’Aquilano, causando gravi disagi al servizio della funivia del Gran Sasso, in Abruzzo. Durante l’evento atmosferico, la caduta di numerosi fulmini in alta quota ha provocato il danneggiamento di alcune schede elettroniche essenziali per il funzionamento dell’impianto. Questo ha portato a un blocco totale del servizio, lasciando residenti e turisti senza la possibilità di utilizzare la funivia per raggiungere le cime del Gran Sasso.

Il Comune dell’Aquila, insieme al Centro Turistico del Gran Sasso, ha comunicato che la funivia rimarrà chiusa fino a quando tutte le apparecchiature danneggiate non saranno sostituite. “Abbiamo già ordinato i componenti necessari presso una ditta specializzata e stiamo facendo tutto il possibile per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile,” ha dichiarato un portavoce del Comune.

Il personale tecnico è già in attesa di ricevere le nuove schede elettroniche per poter iniziare immediatamente le operazioni di riparazione. Tuttavia, non è stata fornita una tempistica precisa per la riapertura dell’impianto.