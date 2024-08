Meteo Ancona, previsioni da Venerdì 30 a Domenica 01 Settembre

Venerdì 30 Agosto 2024

Il tempo previsto per Venerdì ad Ancona sarà caratterizzato da cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che si attesteranno intorno ai 30 gradi durante le ore centrali del giorno. L’umidità sarà moderata, con valori che oscilleranno tra il 54% e l’86%. Il vento soffierà da ovest a nord-ovest con una velocità media compresa tra i 6 e i 15 km/h. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Sabato 31 Agosto 2024

Anche Sabato ad Ancona il tempo si manterrà stabile e piuttosto sereno. Durante la notte si potranno osservare alcune nuvole sparse, ma il cielo si libererà completamente al sorgere del sole. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 29 gradi durante le ore centrali del giorno, con un’umidità che oscillerà tra il 60% e l’86%. Il vento soffierà da ovest a nord-ovest con una velocità compresa tra i 6 e i 15 km/h. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Domenica 1 Settembre 2024

Domenica il tempo ad Ancona si presenterà inizialmente sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 29 gradi e un’umidità che oscillerà tra il 55% e il 81%. Durante il pomeriggio il cielo si coprirà progressivamente, portando ad un aumento della nuvolosità e ad un leggero calo delle temperature, che si attesteranno intorno ai 28 gradi. Il vento soffierà da nord a nord-est con una velocità compresa tra i 4 e i 12 km/h. Potrebbero verificarsi deboli precipitazioni nel tardo pomeriggio e in serata.