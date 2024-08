Meteo Aosta, previsioni da Venerdì 30 a Domenica 01 Settembre

Venerdì, 30 Agosto 2024

Le previsioni meteo per Venerdì mostrano condizioni variabili ad Aosta. La giornata inizia con poche nuvole e una temperatura di 18.8°C, con un’umidità del 64%. Nel corso della mattinata, il cielo diventerà via via più coperto, con un aumento della temperatura fino a 30.9°C alle 13:00. Il vento soffierà leggero da est fino a 14 km/h, con raffiche fino a 16 km/h. Nel pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà coperto con temperature comprese tra i 25.1°C e i 18.4°C. L’umidità aumenterà fino al 63% e il vento cambierà direzione da ovest a nord-ovest, mantenendo una velocità costante di 3 km/h.

Sabato, 31 Agosto 2024

Sabato ad Aosta si prospetta una giornata prevalentemente coperta. La temperatura oscillerà tra i 17.8°C e i 28.4°C, con un’umidità che raggiungerà il 56%. Il vento sarà leggero, con una velocità variabile tra i 0 e i 6 km/h proveniente da diverse direzioni. Al mattino, il cielo sarà coperto e la temperatura si aggirerà intorno ai 21.1°C. Nel corso della giornata, il cielo resterà nuvoloso, con un calo delle temperature fino a raggiungere i 19.8°C a mezzanotte.

Domenica, 01 Settembre 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da cielo nuvoloso ad Aosta. La temperatura massima sarà di 28.1°C intorno alle 12:00, con un calo graduale nel pomeriggio fino a 18.9°C durante la notte. L’umidità oscillerà tra il 46% e il 73%, mentre il vento soffierà prevalentemente da est-sudest a una velocità tra i 1 e i 7 km/h. Il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con una leggera schiarita nella prima parte della mattinata.

L’andamento meteorologico di Aosta per i prossimi giorni prevede quindi una variabilità delle condizioni atmosferiche, con un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno elevate, con punte massime intorno ai 30°C. L’umidità si manterrà su valori medi e il vento sarà prevalentemente leggero. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e adeguare di conseguenza le proprie attività all’aperto.