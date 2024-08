Meteo Bari, previsioni da Venerdì 30 a Domenica 01 Settembre

Venerdì, 30 Agosto 2024

Il tempo a Bari venerdì sarà caratterizzato da una giornata all’insegna del sereno e del poco nuvoloso. Le temperature saranno piuttosto stabili: al mattino si attesteranno intorno ai 29-30°C, mentre nel pomeriggio si manterranno intorno ai 30-31°C. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 52% e il 66%. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità compresa tra i 13 e i 18 km/h.

Sabato, 31 Agosto 2024

Sabato si prevede una giornata prevalentemente serena, con alcune nuvole sparse nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno stabili, con valori compresi tra i 26 e i 30°C. L’umidità sarà moderata, variando tra il 44% e il 68%. Il vento soffierà da nord-nordovest con intensità tra i 4 e i 17 km/h. Nel complesso, si prospetta una giornata piacevole e adatta a svolgere attività all’aperto.

Domenica, 01 Settembre 2024

La domenica si preannuncia come una giornata stabile e soleggiata. Le temperature oscilleranno tra i 24 e i 31°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 48-66%. Il vento sarà debolmente presente, con una direzione prevalente da nord-nordovest. Queste condizioni meteo offriranno l’opportunità di godere di una piacevole giornata all’aperto in tutta comodità.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari indicano un weekend all’insegna della stabilità atmosferica e del bel tempo, ideale per trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta e per godersi le bellezze della città.