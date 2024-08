Meteo Brescia, previsioni da Venerdì 30 a Domenica 01 Settembre

Venerdì, 30 Agosto 2024

Il tempo per Venerdì a Brescia si preannuncia inizialmente poco nuvoloso con un’umidità del 67% e temperature intorno ai 23 gradi. Durante la notte le nubi sparse si faranno spazio con una leggera diminuzione delle temperature e un aumento dell’umidità. Al sorgere del sole, la situazione migliorerà con un cielo sereno e temperature in rapida crescita fino a toccare i 32 gradi. Nel pomeriggio non ci saranno nuvole e il vento soffierà da ovest-sudovest a una velocità di circa 7 km/h. La temperatura si manterrà costante attorno ai 32-33 gradi e l’umidità diminuirà, rendendo la giornata piacevole e calda. La sera e la notte si manterranno poco nuvolose con temperature comprese tra i 23 e i 25 gradi e un’umidità che si manterrà intorno al 60%.

Sabato, 31 Agosto 2024

Domenica, 01 Settembre 2024

