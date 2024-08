Meteo Cagliari, previsioni da Venerdì 30 a Domenica 01 Settembre

Venerdì, 30 Agosto 2024

Il Meteo per Venerdì prevede una giornata all’insegna del sereno, con temperature che si manterranno elevate durante il giorno. Dall’alba al mattino avremo temperature tra i 23.3 e i 28.3 gradi Celsius, con un’umidità che si manterrà intorno al 90% al mattino per poi diminuire al 53% nel pomeriggio. Il vento soffierà prevalentemente da sud con una velocità tra i 5 e i 18 km/h.

Sabato, 31 Agosto 2024

Anche per Sabato il meteo prevede condizioni di sereno con qualche nuvola in più rispetto a Venerdì. Le temperature si manterranno elevate, con valori tra i 22.7 e i 31.6 gradi Celsius. L’umidità oscillerà tra il 36% e il 78%, con venti deboli che si presenteranno prevalentemente da sud-est. Nel tardo pomeriggio e in serata è prevista un’aumento delle nuvole con un calo delle temperature.

Domenica, 01 Settembre 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da un cielo variabile con nuvole sparse e schiarite. Le temperature massime si manterranno sopra i 30 gradi Celsius, mentre al mattino si attesteranno intorno ai 23 gradi. L’umidità si manterrà tra il 46% e l’88%, con un vento che soffierà da sud-est con una velocità compresa tra i 4 e i 19 km/h. Nel tardo pomeriggio e in serata è previsto un aumento della copertura nuvolosa con un graduale calo delle temperature.

Osservando le previsioni meteo per i prossimi tre giorni, sembra che il clima sarà prevalentemente caldo e soleggiato, con un aumento delle nuvole solo nella giornata di Sabato e Domenica. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni meteorologiche durante il fine settimana, soprattutto per chi ha pianificato attività all’aperto.