Meteo Campobasso, previsioni da Venerdì 30 a Domenica 01 Settembre

Venerdì, 30 Agosto 2024

Il tempo a Campobasso venerdì prevede una giornata principalmente soleggiata. Le temperature si manterranno abbastanza elevate, con un’iniziale minima di 19°C e un picco di 30°C intorno alle 13:00. L’umidità rimarrà costante intorno al 40-45%, mentre il vento soffierà leggero dai 14 ai 22 km/h proveniente da nord. Le condizioni rimarranno stabili e soleggiate per la maggior parte della giornata.

Sabato, 31 Agosto 2024

Anche per sabato le previsioni indicano un cielo sereno a Campobasso. Le temperature saranno simili a quelle del giorno precedente, con un minimo di 18.6°C e un massimo di 30°C. L’umidità si manterrà intorno al 40-45%, con venti leggeri che soffieranno da nord a una velocità compresa tra 15 e 23 km/h. Il cielo sarà generalmente sereno per l’intera giornata, senza precipitazioni in vista.

Domenica, 01 Settembre 2024

La giornata di domenica a Campobasso inizierà con condizioni di sereno, ma nel corso della mattinata il cielo si coprirà parzialmente, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero portare a un aumento dell’umidità. Le temperature resteranno elevate, oscillando tra i 18°C e i 31°C. Il vento soffierà da nord-est a una velocità compresa tra 6 e 15 km/h. Nel pomeriggio e verso sera è prevista un’incremento della nuvolosità, con una possibile copertura totale del cielo e una lieve diminuzione delle temperature.

Le previsioni meteo per Campobasso indicano un fine settimana caratterizzato principalmente da tempo soleggiato e temperature elevate, con la comparsa di nubi solo nella giornata di domenica. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e all’aumento dell’umidità nel corso del weekend.