Meteo Catania, previsioni da Venerdì 30 a Domenica 01 Settembre

Venerdì, 30 Agosto 2024

Per Venerdì a Catania, il tempo si preannuncia stabile e soleggiato per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 25-30°C, con un’umidità che varierà tra il 37% e il 76%. Il vento soffierà con intensità variabile dai 3 ai 14 km/h, provenendo principalmente da ovest e sud-est. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno, mentre a partire dalle 9:00 si avvicineranno delle nubi sparse, che si trasformeranno in copertura completa tra le 11:00 e le 13:00. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili con copertura nuvolosa e temperature intorno ai 29-31°C.

Sabato, 31 Agosto 2024

La giornata di Sabato si preannuncia simile alla precedente, con un inizio sotto una copertura nuvolosa che si diraderà durante la giornata. Le temperature si manterranno costanti tra i 24 e i 32°C, con un’umidità compresa tra il 40% e l’84%. Il vento soffierà con intensità dai 2 ai 16 km/h, provenendo principalmente da ovest e est. Durante le ore diurne, il cielo sarà prevalentemente sereno con la presenza di nubi sparse. Nel primo pomeriggio, tra le 12:00 e le 16:00, è prevista una leggera copertura nuvolosa.

Domenica, 01 Settembre 2024

Anche Domenica sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno e poco nuvoloso, con una temperatura che si manterrà tra i 24 e i 31°C e un’umidità che varierà dal 42% al 62%. Il vento soffierà con lieve intensità da nord-ovest e sud, con valori tra 3 e 7 km/h. Durante le ore centrali della giornata, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse tra le 13:00 e le 16:00, seguite da una copertura nuvolosa tra le 16:00 e le 18:00.

Complessivamente, il fine settimana a Catania si preannuncia piacevole, con temperature gradevoli e un cielo prevalentemente sereno, ideale per godersi le attività all’aperto.