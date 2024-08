Meteo Firenze, previsioni da Venerdì 30 agosto a Domenica 1 settembre

Previsioni Meteo per Firenze:

Nei prossimi giorni a Firenze sono previsti cambiamenti significativi nel meteo. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Venerdì, Sabato e Domenica.

Venerdì, 30 Agosto 2024:

Durante la giornata di Venerdì, ci aspettiamo un cielo prevalentemente sereno con qualche nuvola isolata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi di 36.8°C attesi intorno alle 14:00. L’umidità sarà abbastanza elevata al mattino, ma diminuirà gradualmente nel corso della giornata. Il vento soffierà debolmente da direzioni variabili, con intensità compresa tra 3 e 10 km/h.

Sabato, 31 Agosto 2024:

Sabato vedrà un inizio con nubi sparse, seguito da un cielo parzialmente nuvoloso e, nel pomeriggio, da un cielo coperto. Le temperature massime si aggireranno attorno ai 36.2°C. L’umidità sarà moderata, con valori che oscilleranno tra il 28% e il 46%. Il vento sarà prevalentemente proveniente da nord-est con intensità tra 0 e 13 km/h.

Domenica, 01 Settembre 2024:

Domenica sarà caratterizzata da un cielo coperto per gran parte della giornata, con temperature massime di 36.7°C. L’umidità si manterrà relativamente costante durante la giornata, mentre il vento sarà debole e proveniente da diverse direzioni, con intensità variabile tra 0 e 7 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Firenze si prospetta caldo con un aumento della copertura nuvolosa. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo in costante aggiornamento, per essere preparati a eventuali cambiamenti repentini.