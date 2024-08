Meteo Genova, previsioni da Venerdì 30 a Domenica 01 Settembre

Venerdì 30 Agosto 2024

Per Venerdì 30 Agosto le previsioni meteo per Genova indicano un inizio giornata con cielo sereno e temperature iniziali intorno ai 24.8°C, con un’umidità del 61%. Durante la mattina, il tempo rimarrà stabile con cielo sereno e temperature in aumento fino a 31°C verso le ore 9:00. Nel pomeriggio le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con cielo poco nuvoloso e temperature massime intorno ai 31.9°C. Nel tardo pomeriggio e sera si prevede un aumento della nuvolosità con cielo coperto e temperature in calo fino a 24.7°C. Il vento sarà prevalente da direzione S-SW con una velocità media di 7-8 km/h. L’umidità si manterrà sui livelli del 47% durante il giorno.

Sabato 31 Agosto 2024

Per Sabato 31 Agosto, il meteo a Genova prevede una giornata inizialmente con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 24.6°C. Durante la mattinata, il tempo si manterrà stabile con cielo sereno fino alle ore 10:00, con temperature in aumento fino a 32.6°C. Nel corso della giornata, la nuvolosità aumenterà, portando a condizioni di cielo coperto con temperature massime intorno ai 33°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si manterrà coperto con temperature in calo fino a 26.3°C. Il vento sarà prevalentemente da direzione N-NW con una velocità media di 2-11 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 59% durante il giorno.

Domenica 01 Settembre 2024

Per Domenica 01 Settembre, il meteo a Genova prevede una giornata con cielo parzialmente coperto e temperature iniziali intorno ai 26.5°C, con un’umidità del 66%. Durante la mattinata, il cielo si manterrà coperto con temperature in aumento fino a 32.2°C. Nel corso della giornata, la nuvolosità diminuirà, portando a condizioni di cielo poco nuvoloso con temperature massime intorno ai 32.2°C. Nel tardo pomeriggio e sera, si prevede un aumento della nuvolosità con cielo coperto e temperature in calo fino a 27.5°C. Il vento sarà prevalente da direzione N-NW con una velocità media di 1-10 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 63% durante il giorno.