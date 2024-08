Meteo Napoli, previsioni da Venerdì 30 a Domenica 01 Settembre

Venerdì, 30 Agosto 2024

Il tempo a Napoli venerdì sarà caratterizzato da una mattinata serena con temperature in aumento fino ai 31.6°C verso le ore 9. Nel primo pomeriggio, le nubi sparse porteranno piogge leggere e un calo delle temperature fino a 31.4°C alle 14:00. Successivamente, il cielo si schiarirà nuovamente con una temperatura massima di 33°C alle 16:00. La serata e la notte saranno caratterizzate da cieli sereni e temperature in lieve calo fino ai 21.4°C verso le 23:00.

Il vento soffierà principalmente da ovest, con una velocità compresa tra 2 km/h e 12 km/h. L’umidità sarà più alta durante le precipitazioni e diminuirà gradualmente nel corso della giornata, partendo da un massimo del 75% alle 19:00.

Sabato, 31 Agosto 2024

Sabato a Napoli è prevista una giornata all’insegna della serenità, con temperature in costante aumento fino ai 35.9°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente, ma senza precipitazioni, mantenendo le temperature intorno ai 35°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si schiarirà nuovamente, con temperature in calo fino ai 20.9°C verso le 23:00.

Il vento sarà debole durante la giornata, con direzione prevalente da nord. L’umidità sarà in diminuzione costante, partendo dal 64% alle 20:00.

Domenica, 01 Settembre 2024

Domenica il cielo a Napoli sarà inizialmente sereno, con temperature che saliranno fino ai 32.1°C alle 9:00. Nel corso della mattinata, le nuvole sparse causeranno un aumento dell’umidità e porteranno a un cielo coperto nel primo pomeriggio, con temperature massime di 35.4°C alle 12:00. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 23.7°C.

Il vento sarà prevalentemente da ovest, con una velocità variabile tra 3 km/h e 12 km/h. L’umidità sarà più elevata durante le ore pomeridiane, con valori intorno al 60%.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato del tempo a Napoli nei prossimi giorni, consentendo di pianificare al meglio le attività all’aperto e di prepararsi adeguatamente alle variazioni climatiche.