Meteo Padova, previsioni da Venerdì 30/08 a Domenica 01/09

Venerdì, 30 Agosto 2024

Il Venerdì a Padova sarà caratterizzato da un tempo stabile e soleggiato per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con un massimo di 35.1°C atteso intorno alle ore 14:00. L’umidità si manterrà sui livelli del 30-40% e il vento soffierà debolmente da direzioni variabili, con una velocità che non supererà i 10 km/h.

Sabato, 31 Agosto 2024

Anche Sabato il tempo si presenterà stabile con cieli sereni per la maggior parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un picco di 34.2°C intorno alle ore 14:00. L’umidità sarà compresa tra il 39% e il 63%, mentre il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra 0 e 6 km/h.

Domenica, 01 Settembre 2024

Domenica si prevede un cielo in prevalenza sereno con la presenza di nubi sparse durante la mattina. Le temperature saranno in linea con i giorni precedenti, con un massimo di 34.4°C intorno alle ore 14:00. L’umidità si manterrà intorno al 40-50%, mentre il vento soffierà da est con una velocità che non supererà i 6 km/h.

In conclusione, il weekend a Padova si preannuncia caldo e prevalentemente soleggiato, con temperature elevate e venti leggeri. Si consiglia di prestare attenzione alle misure di protezione solare e idratazione, date le condizioni meteorologiche previste.