Meteo Potenza, previsioni da Venerdì 30 a Domenica 01 Settembre

Venerdì, 30 Agosto 2024

Per Venerdì, a Potenza, il cielo sarà sereno durante le prime ore del giorno, con temperature che si aggirano intorno ai 17-18 gradi. La giornata inizierà con una leggera brezza proveniente da ovest-sudovest, che aumenterà gradualmente fino a raggiungere i 8-13 km/h durante il mattino. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 28-29 gradi. Il vento soffierà da nord-nordovest a una velocità compresa tra i 17 e i 19 km/h. Nel tardo pomeriggio e la sera, le nuvole si diraderanno e il cielo diventerà sereno, con temperature che diminuiranno fino a raggiungere i 18-19 gradi e un vento leggero proveniente da ovest. L’umidità si manterrà intorno al 60-70% per gran parte della giornata.

Sabato, 31 Agosto 2024

Sabato, il tempo a Potenza sarà nuovamente caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso. La giornata inizierà con temperature intorno ai 18-19 gradi e un vento leggero proveniente da ovest-nordovest. Durante la mattinata, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, con temperature in aumento fino a 26-27 gradi e un vento che soffierà da nord-nordovest a una velocità compresa tra i 14 e i 18 km/h. Nel pomeriggio, le nuvole sparse copriranno il cielo, con temperature che si manterranno intorno ai 27-28 gradi. Il vento aumenterà leggermente in intensità, raggiungendo i 20-23 km/h. Alla sera, il cielo si diraderà nuovamente, con temperature in diminuzione fino a 17-18 gradi e un vento leggero proveniente da nord-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 60-70% per gran parte della giornata.

Domenica, 01 Settembre 2024

Domenica, il meteo a Potenza sarà caratterizzato da cielo sereno durante le prime ore del giorno, con temperature intorno ai 17-18 gradi e un vento leggero proveniente da ovest. Durante la mattinata, il cielo si manterrà sereno, con temperature in aumento fino a 28-29 gradi e un vento che soffierà da nord-nordovest a una velocità compresa tra i 11 e i 14 km/h. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con nubi sparse, con temperature che si manterranno intorno ai 29 gradi. Il vento aumenterà leggermente in intensità, raggiungendo i 13-14 km/h. Alla sera, il cielo si diraderà nuovamente, con temperature in diminuzione fino a 18-19 gradi e un vento leggero proveniente da sud-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 50-60% per gran parte della giornata.